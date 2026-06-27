Dalić pred odlučujući duel: Moramo biti pravi, protiv Gane nemamo pravo na grešku

Pred reprezentacijom Hrvatske nalazi se najvažnija utakmica dosadašnjeg toka Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića večeras u Filadelfiji protiv Gane odlučuju o svojoj sudbini, a selektor je uoči susreta priznao da njegovu ekipu očekuje izuzetno težak zadatak.

Dalić je naglasio da je svjestan kvaliteta afričke selekcije, koja je već osigurala plasman u nokaut fazu.

- Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku dalje, protiv protivnika koji je već osigurao plasman. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Moramo igrati bolje nego u prethodne dvije utakmice i popraviti određene segmente igre. Prije svega moramo biti koncentrisani u fazi odbrane i pokazati više odgovornosti. Ne smijemo tako lako gubiti posjed lopte, kao što je to bio slučaj do sada - rekao je Dalić.

Selektor Hrvatske smatra da njegova ekipa mora igrati znatno brže kako bi došla do željenog rezultata.

- Protok lopte mora biti brži, tu smo malo prespori. Svjesni smo šta donosi utakmica protiv protivnika koji je do sada odradio odličan posao. Bit će nam veoma teško, ali znamo svoj cilj. Moramo uraditi ono što želimo - poručio je.

Dalić je priznao da Vatreni na dosadašnjem dijelu prvenstva nisu prikazali igre kakve očekuje.

- Nismo bili na nivou na kojem smo na treninzima. Sutra je prilika da to popravimo. Nikada ranije nismo toliko griješili u pasovima i dodavanjima, a ovdje previše lako gubimo lopte i moramo biti sigurniji. Malo nam je lakše nakon pobjede protiv Paname, ali neki rezultati nam nisu išli naruku. Međutim, ne trebamo gledati druge. Moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto uradi za nas. Vjerujem da ćemo sutra biti pravi - istakao je Dalić.

Na kraju konferencije nije želio otkriti sastav koji će istrčati protiv Gane.

- To nije naša praksa, nikada to nismo govorili. Prošli put sam rekao da su nam potrebna 16 igrača i da je u određenim trenucima, posebno u ovako teškim utakmicama, važnije ko će završiti utakmicu nego ko će je početi - zaključio je hrvatski selektor.