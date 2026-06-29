Žoao Feliks samouvjeren pred meč s Hrvatskom: "Pobijedit ćemo"

Jedan od derbija šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva igra se u Torontu u noći s četvrtka na petak u jedan sat po našem vremenu, a sastaju se Hrvatska i Portugal.

Portugal u grupnoj fazi nije ostavio naročito jak utisak. Uvjerljivo su savladali samo Uzbekistan sa 5:0, dok su protiv Kolumbije (0:0) i DR Konga (1:1) odigrali neriješeno.

Nakon povratka u bazni kamp na Floridi, pred novinare je izašao napadač Al-Nasra, Žoao Feliks (João Félix), koji je odgovorio na sumnje dijela javnosti.

- Mogu obećati samo naporan rad i posvećenost. Molim vas, ostanite mirni. To što smo dva puta igrali neriješeno ne znači da nam je samopouzdanje poljuljano. Ovo je Svjetsko prvenstvo i svi trebaju ostati smireni. Uvjereni smo da ćemo pobijediti Hrvatsku - izjavio je Feliks.

On smatra da Portugalci dobro poznaju narednog protivnika, što vidi kao prednost svoje ekipe.

- Hrvatsku dobro poznajemo, igrali smo protiv njih nekoliko puta. Znamo šta nam je činiti. To nam može biti prednost jer smo navikli da analiziramo njihovu igru. Sve je stvar dobre pripreme i da to iskoristimo na najbolji način - rekao je portugalski napadač.