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PORUKA PODRŠKE ZMAJEVIMA

Oproštaj pun emocija iz hotela u Solt Lejk Sitiju

Osoblje hotela koji je bio baza Zmajeva na Svjetskom prvenstvu ispratilo reprezentaciju BiH toplim porukama podrške pred meč protiv SAD-a

Poruka reprezentaciji BiH. N/FSBiH

M. R.

30.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je svoju bazu u Solt Lejk Sitiju (Salt Lake Cityju) i uputila se prema San Francisku, gdje ih očekuje utakmica šesnaestine finala na Svjetskom prvenstvu.

Zmajevi će u noći sa srijede na četvrtak igrati utakmicu šesnaestine finala protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, a odlazak iz dosadašnjeg kampa protekao je u posebnoj atmosferi.

Na ispraćaju iz hotela, članovi osoblja su reprezentativcima BiH ostavili poruke podrške i zahvalnosti, što je dodatno emotivno obilježilo njihov rastanak s bazom u kojoj su boravili tokom turnira.

Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (NS BiH) zahvalili su se na gestu domaćina i istakli da je ekipa tokom cijelog boravka imala izuzetno gostoprimstvo.

- Zaposleni u hotelu ispratili su naše reprezentativce toplim riječima i porukama podrške, čime su još jednom pokazali izuzetnu ljubaznost i gostoprimstvo. Hvala im na svemu što su učinili da se naši Zmajevi osjećaju kao kod kuće - poručeno je iz NS BiH.

# SALT LAKE CITY
# REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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