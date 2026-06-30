Oproštaj pun emocija iz hotela u Solt Lejk Sitiju

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je svoju bazu u Solt Lejk Sitiju (Salt Lake Cityju) i uputila se prema San Francisku, gdje ih očekuje utakmica šesnaestine finala na Svjetskom prvenstvu.

Zmajevi će u noći sa srijede na četvrtak igrati utakmicu šesnaestine finala protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, a odlazak iz dosadašnjeg kampa protekao je u posebnoj atmosferi.

Na ispraćaju iz hotela, članovi osoblja su reprezentativcima BiH ostavili poruke podrške i zahvalnosti, što je dodatno emotivno obilježilo njihov rastanak s bazom u kojoj su boravili tokom turnira.