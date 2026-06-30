Mesi, Mbape, Ronaldo: Ovo Svjetsko prvenstvo pripada superzvijezdama

Neki se ukoče. Pred očima im se zacrni. Pokleknu pred veličinom trenutka i pošalju penal visoko preko gola. Dešava se da i najbolji fudbaleri podbace na svjetskim prvenstvima. Na najvećoj pozornici pokaže se da možda i nisu najbolji – da su više proizvod hypea nego stvarnog talenta.

Ali ne i 2026. godine.

Ovim prvenstvom dominiraju najveći titani svjetskog fudbala. Njihove predstave nude vrijedne lekcije o tome kako upravljati superzvijezdama, ali i tračak osjećaja da pravda ipak ponekad postoji.

Rasplet nije zagarantovan

Lionel Messi, idol Argentine, postigao je šest golova u tri utakmice i sada drži rekord po ukupnom broju pogodaka na svjetskim prvenstvima. Elegantni Kylian Mbappé iz Francuske, nezaustavljivi Erling Haaland i brazilski virtuoz Vinícius Júnior postigli su po četiri gola. A sa 41 godinom, Cristiano Ronaldo postao je prvi čovjek u historiji koji je pogodio mrežu na šest različitih svjetskih prvenstava.

Takav rasplet nikako nije unaprijed zagarantovan.

Prije svega, neki od najvećih igrača nikada ni ne stignu na Svjetsko prvenstvo jer se njihove reprezentacije ne kvalifikuju. Takva je bila sudbina George Best, koji je kasnije postao ozloglašeni plejboj, i George Weah, koji je kasnije postao predsjednik Liberije.

Ponekad zvijezde zasjene anonimni radnici fudbala ili mladi talenti koji zablistaju niotkuda. Sa samo 17 godina, Pelé bio je gotovo nepoznat izvan Brazila prije Svjetskog prvenstva 1958. godine. U finalu je prebacio loptu preko glave švedskog defanzivca i potom je majstorski poslao u mrežu.

Pelé je i primjer drugog razloga zbog kojeg velike zvijezde ponekad zakažu – zato što ih protivnici jednostavno brutalno zaustavljaju. Na prvenstvu 1966. godine jedan ga je defanzivac teško srušio. Pelé je ustao, nastavio hrabro igrati, ali je ubrzo ponovo oboren. Ostatak utakmice proveo je šepajući na jednoj nozi. Godine 1986. protivnici su na sličan način pokušali neutralizirati Diego Maradona, koji je i danas rekorder po broju pretrpljenih prekršaja na svjetskim prvenstvima. Nisu uspjeli.

Još važnije za poređenja s drugim oblastima života jeste činjenica da čak i najveće zvijezde ponekad popuste pod pritiskom. Možda upravo teret njihove veličine doprinosi tome.

Neki naprave trenutak ludosti, poput holandskog fudbalera Frank Rijkaard koji je 1990. godine pljunuo njemačkog napadača. Drugi prolaze kroz mnogo ozbiljnije krize. Tako je originalni Ronaldo, brazilsko čudo od djeteta, uoči finala 1998. godine doživio konvulzivni napad.

Pritisak je najintenzivniji tokom izvođenja penala. Istraživanje koje je 2009. proveo norveški stručnjak Geir Jordet pokazalo je da su zvijezde češće promašivale penale od manje eksponiranih igrača, vjerovatno zbog ogromnih očekivanja. Čini se da je taj efekat kasnije oslabio, vjerovatno zato što su najveće zvijezde usavršile svoje rutine izvođenja penala.

Ponekad cijele ekipe pate od takvog pritiska. Engleska reprezentacija decenijama odlazi na svjetska prvenstva kao vitez u potrazi za izgubljenom slavom. Već 60 godina pokušava izvući mač iz kamena, samo da se spotakne i udari glavom o tlo.

Zašto su onda upravo na ovom prvenstvu najveća imena pružila najbolje partije?

Jedna lekcija za menadžere svih vrsta timova jeste da su ove reprezentacije pažljivo organizovane kako bi izvukle maksimum iz svojih najvećih aduta. To nije uvijek slučaj. Heroji klupskog fudbala često izgledaju prosječno u reprezentacijama koje nisu prilagođene njihovim kvalitetama.

Argentina, recimo, svoju igru gradi tako da loptu dovede do Messija što bliže golu. Cristiano Ronaldo ponekad djeluje poput fudbalskog El Sida koji lagano luta terenom, ali je i dalje centralna figura portugalskog napada.

Druga važna lekcija jeste da su najveće zvijezde oslobođene zadataka koji nisu njihova najveća snaga. Kao što mudri direktori oslobađaju najbolje prodavače administracije, tako se od ovih igrača uglavnom ne očekuje mnogo defanzivnog rada. Taj posao obavljaju manje slavni, ali vrlo sposobni saigrači. Zvijezde blistaju zato što su i njihovi timovi kvalitetni.

Treći faktor je bezrezervna podrška trenera. Francuski selektor Didier Deschamps odbacio je kritike na račun Mbappéa zbog navodne nespremnosti da se vraća u odbranu istim intenzitetom kojim napada. Takva podrška, kako od trenera tako i od saigrača, ublažava teret predstavljanja čitave nacije.

Jednostavna pouka

Pouka je jednostavna: ako želite da vaše zvijezde sijaju, učinite sve da se zaista osjećaju kao zvijezde.

No uspjesi Messija, Mbappéa i ostalih nose i jednu širu, moralnu poruku.

Često se smatra da je zvjezdani status – ne samo u fudbalu nego i u životu – jednako rezultat sreće, dobrog tajminga, marketinga i atraktivne frizure koliko i stvarnog talenta. Poznati psiholog Daniel Kahneman jednom je napisao: „Uspjeh = talenat + sreća. Veliki uspjeh = malo više talenta + mnogo više sreće.“

Drugim riječima, život nije pravedan.

Ovo Svjetsko prvenstvo, međutim, pruža snažan argument protiv takvog ciničnog pogleda. Barem ovdje, hype je opravdan. Najveće zvijezde pokazale su da su zaista najveće.