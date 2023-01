Husref Musemić: Nisam strog trener, samo tako izgledam

U srcima svih navijača Sarajeva Husref Musemić ima posebno mjesto. U njega ne smije niko dirati. On je nedodirljiv. On je za bordo tim ono što je za Mančester junajted Aleks Ferguson (Alex). Temperamentni stručnjak trenutno obavlja peti mandat na klupi Sarajeva.



I svaki meč odrađuje kao da mu je prvi u karijeri. Nervira se, skače uz aut-liniju... Drugačije ne umije i ne zna. U intervjuu za „Dnevni avaz“ Husref je emotivno govorio o svojoj najvećoj ljubavi – Sarajevu, eventualnoj ponudi Željezničara, pojačanjima za drugi dio sezone, navijačima bordo tima...

Velika obaveza

Prvi dio sezone je gotov. Jeste li zadovoljni?

- Ako se vratimo na onaj moment kada sam ja došao u klub, možemo biti zadovoljni. Od tada smo od mogućih 36 osvojili 30 bodova. Ali, ja nikad nisam zadovoljan, uvijek može bolje. Uvijek ima mjesta za napredak.

Znači li to da pretendirate za titulu na proljeće?

- U igri su još 42 boda i sve je moguće. U igri smo.

Hoće li biti promjena igrača u zimskom prijelaznom roku?

- Neminovnost je da na kraju svake polusezone dođe do promjena u igračkom kadru. Međutim, mi nećemo to raditi samo zato što se tako mora, nećemo dovoditi „broj“, već igrača koji će nam poboljšati igru. Ovaj prijelazni rok je kratak i siromašan i teško da možemo pronaći neki pretjerani kvalitet.

Hipotetički, da imate neograničen budžet, koga biste doveli u svoj tim?

- To je nemoguće na ovim prostorima. Doveo bih Davida Silvu iz Mančester sitija.

Kako motivirate ekipu pred utakmice?

- Osim što igrači rade svoj posao, oni imaju i veliku obavezu. Uvijek im ponavljam kolika je čast, ali i obaveza nositi dres Sarajeva. Ipak, nije lako nastupati za Sarajevo, pritisak je veliki. Uoči svake utakmice im kažem da su u igri tri boda i da ih poslije meča neće moći osvojiti, već isključivo za vrijeme tih predstojećih 90 minuta. Ne smiju se zadovoljavati jednom pobjedom, želim svaku utakmicu pobjedu.

Kako izgleda jedan Vaš dan kada nema te obaveza oko nogometa?

- Budim se svakog jutra u šest sati. Ispratim djecu u školu, povezem automobilom suprugu na posao, a onda ja odem na fitnes. Dosta treniram i radim na sebi. Sada, kada je hladno, radim u zatvorenim prostorima, kada je toplije, treniram vani.

Je li Vam san da jednog dana vidite sina Omara među stativama prvog tima Sarajeva?

- Ne. On će biti moj sin da bude Đanluiđi Bufon ili da se uopće ne bavi golmanskim poslom.

Jesu li plaće na Koševu redovne?

- Jesu. Ja vam to najbolje mogu reći. Bio sam dosta puta tu, sada je ogromna razlika u odnosu na moje prethodne mandate. Igrači sada imaju sve potrebne uvjete koji su potrebni jednom profesionalcu.

Smatrate li sebe Aleksom Fergusonom kluba s Koševa?

- Mnogi kažu da mi je ovo peti mandat. Ja ću vam reći da me sigurno tri puta nisu trebali dirati i onda bi mi ovo bio treći put na klupi Sarajeva. Ili sam ja budala ili oni.

Nedavno ste izjavili da tri posljednja kola prvog dijela šampionata nemaju veze s nogometom, s obzirom da su se igrali na neuvjetnim terenima.

- Opet ću to ponoviti. Ono je katastrofa. Nije korektno prema igračima. Zašto ih izvode na onakve terene, da zarade povrede. Nadam se da se ono više nikad neće ponoviti ili će tereni biti bolji ili da se igra u terminima kada su uvjeti bolji.

Da Vas na stolu dočeka ponuda od milion eura da sjednete na klupu Željezničara, biste li je prihvatili?

- Nema to veze s novcem. Ja sam vodio dosta klubova. Ko vjeruje u sebe, ne može ostati vječno u jednom klubu. Taj želi da radi i da pokaže da može praviti rezultate i u drugim klubovima, a to sam i radio. Želju maksimalno poštujem, imam dosta prijatelja. Uvijek želim biti bolji od Želje, nadam se samo da ćemo u narednom derbiju imati normalne uvjete za igru.

Smatrate li se strogim trenerom?

- Nisam strog, to samo tako izgleda. Ja kad radim, onda radim, kada se šalim, onda se šalim. Maksimalno sam posvećen svom poslu i volim da je sve poredano na svoje mjesto. Moramo svi biti odgovoreni, bez obzira na to koji posao obavljamo.

Noć za pamćenje

Koja Vam je najdraža utakmica u trenerskoj karijeri na klupi Sarajeva?

- Draga mi je čitava 2007. godina, kada smo bili prvaci. Utakmica koja mi je ostala urezana u srce je i ona protiv Sigme iz Olomouca u pretkolu Kupa UEFA. Česi su rano poveli, kiša je padala i iz neba i zemlje, navijači su na poluvremenu počeli ići kući. Mi smo preokrenuli, a nakon penala i prošli dalje. Zaista noć za pamćenje.

Za kraj, nezaobilazno pitanje. Šta za Vas predstavljaju „Horde zla“?

- Klub bez navijača je kao čovjek bez duše. Oni su bitan segment našeg kluba. Oni su najsretniji kada nam dobro ide i kada pobjeđujemo. Potrudit ćemo se da ih u vremenima koja dolaze još više učinimo sretnim.

Ja selektor? Bila bi mi čast

U medijima se gotovo svakodnevno špekulira imenom novog selektora nogometne reprezentacije BiH. Biste li Vi zamijenili Mehmeda Baždarevića?

- Bila bi mi čast biti selektor reprezentacije BiH u bilo kojem uzrastu, a da ne govorim o A selekciji moje zemlje. Ipak, ja o tome ne odlučujem, imaju ljudi koji su zaduženi za to.

Na Grbavici sam džaba popio tabletu

Prilično burno reagirate na svakoj utakmici Vašeg Sarajeva. Popijete li tabletu za smirenje uoči utakmice?

- Redovno popijem tabletu uoči svake utakmice. Na Grbavici sam je nedavno uzalud popio, jer je meč odgođen, ali sam je svakako opet sutradan popio.

Osluškuje navijače s istoka

Osim vjernih „Hordi zla“, smještenih na sjeveru, specifična je i istočna tribina koševskog stadiona. Tamo su smješteni „analitičari“.

- Oni su veoma zahtjevni navijači generacijama unazad, a bit će i u budućnosti. To je tako, to je specifično. Osluškujem njihovo zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ali ne utječe to na mene da donesem odluku. Nekad se samo podudari, da izmijenim nekog igrača, kojeg bi oni zamijenili.