Sjaj Ronalda

Gledamo zanimljiv Mundijal u Rusiji, tek je odigrano nekoliko utakmica, ali nismo ostali uskraćeni za zanimljive fudbalske predstava.



Samo otvorenje šampionata koje je bilo sa pet golova što, mislim, ni najveći navijači i optimisti u Rusiji nisu očekivali, pokazalo nam je da Saudijska Arabija spada u drugu grupu timova, možda i treću po svom kvalitetu. Možda je rezultat previsok, ali se znalo da će se domaća selekcija potvrditi da pred očima cijelog svijeta opravda ulogu favorita.

Prvo kolo svakako je obilježio i kiks Argentine na čelu sa sjajnim Lionelom Mesijem (Messi). No, protiv sebe su imali Island, iako su mnogi očekivali laku pobjedu „Gaučosa“, realnost nam je pružila drugačiji scenarij.

Island je na svom prvom velikom takmičenju, Evropskom prvenstvu, bio otkrovenje. Igrali su s puno žara, trke, energije, ambiciozni i složni kolektiv i sve to dovelo ih je do četvrtfinala.

No, u pripremnom periodu nisu odavali nijedan ovaj pozitivan element, izgubili su mnoge utakmice, igrali uglavnom bez prepoznatljive volje. Ali, u Rusiji, barem što su nam prikazali u prvom meču protiv Argentine, Islanđani su ponovo vratili svoju igru i za mene nije iznenađenje što je reprezentacija Argentine igrala neriješeno, već povratak Islanda na stare staze.

Pokazali su veoma dobru defanzivnu taktiku, a, osim Islanda, jedina ekipa koju sam gledao sa sličnom igrom i taktikom je Juventus.

Što se tiče Hrvata, nisu pokazali nešto posebno, ali najvažnije da su osvojili tri boda.

Najbolja utakmica na ovom prvenstvu do sada je derbi između Španije i Portugala, gdje se u punom sjaju pokazao kvalitet jednog pojedinca koji je vlastitim vanserijskim znanjem uspio zaustaviti fantastičnu „Crvenu furiju“. Kristijano Ronaldo (Cristiano) je iz četiri šuta prema golu dao tri gola i vodio Portugal do tog velikog remija. No, ipak mislim da je reprezentacija Španija bolja i jača.