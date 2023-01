Mitrović: Hijene oko Fudbalskog saveza Srbije su šutjele dok smo gazili sve pred sobom

Novac nije bitan

- Odmah ću vam reći – još jedna laž! Niko od nas ne igra za Srbiju zbog novca. Osobno, sramim se i pričati na temu premija. Igramo u odličnim klubovima, zarađujemo i više nego dovoljno, reprezentacija traži čistu glavu i srce. Novac nije bitan! Ne ulazim u to ko je koliko dobio, niti me tuđi novac zanima. Znam da su ispoštovani svi ljudi u sistemu Fudbalskog saveza Srbije, najuža jezgro A reprezentacije također, svi do jednog - rekao je Mitrović u intervjuu za "Sport klub".

Sjajni centarfor prokomentirao je i nastup Srbije u Kataru, gdje je njegova ekipa zauzela posljednje mjesto u skupini G. Mitrović smatra kako su neki u Srbiji zbog toga ‘likovali‘.