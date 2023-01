Ovako je ne tako davno pričao Ronaldo: Želim završiti karijeru dostojanstveno, u velikom klubu

Tužan kraj

Jedno je govorio, drugo učinio. Nije ni prvi ni posljednji, ali ovaj potez sigurno će baciti sjenku na sve što je dosad uradio Ronaldo u svojoj karijeri. Nije to kraj kakav se očekivao od igrača njegovog kvaliteta i motivacije.

- Ovo je tužan kraj, zar ne? Ronaldo je završio svoju karijeru intervjuom za Pirsa Morgana, dok je Mesi osvojio Svjetsko prvenstvo - konstatovao je Džejmi Karager.

Još jedan bivši reprezentativac Engleske, danas stručni konsultant, Geri Nevil, razočaran je potezom portugalskog asa.

- Očigledno ćemo sada rijetko gledati Kristijana. On nam je ovim potezom poručio dvije stvari - prva je da se Saudijska Arabija ozbiljno kladi na fudbal, čim su uložili tolike milione na samo jednog igrača. Pokušavaju da ojačaju svoju ligu... Osjećam da je Kristijano želio da ostane bar do kraja tekuće sezone u nekom od velikih evropskih klubova i postigne još golova. Htio je još da igra Ligu šampiona, ali njegov izbor nam govori i da je dobio vanserijsku ponudu. Možda nije bio potreban klubu u koji je htio da ode, pa je zato ovo bio njegov izbor. Svakako da postoji element tuge jer smo vjerovatno već vidjeli Ronaldov kraj igranja na visokom nivou. Mislio sam da bismo mogli još da ga gledamo na Old Trafordu, ali dvije strane se nisu pozabavile stvarima na pravi način, a to je bilo neizbežno, smatra Nevil.

Ronaldo će debitovati za Al Nasr, poslije deset kola drugoplasiranom timu saudijskog prvenstva sa dva boda manje od vodećeg Al Šababa, 5. januar...