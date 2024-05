Ovaj ritual portugalske zvijezde se povezuje sa izrekom iz te zemlje, a ona glasi "entra com a direita", a znači "uđi s desnom".

- To je dio portugalske kulture, nije praznovjerje. Imamo izreku "entra com a direita", što znači uđi s desnom. I to je prilično uobičajeno i u drugim zemljama, Španiji, Indiji, Indoneziji, Italiji, Grčkoj, Brazilu, Rusiji, azijskim zemljama i muslimanskim zemljama također. Ništa čudno - rekla je Portugalka Džesika Andreas (Jessica).

Ronaldo je prelaskom u Al Nasr odigrao 60 utakmica, te postigao nevjerovatnih 56 golova.