Ferdinand stao u zaštitu Ronalda: Pustite čovjeka da uživa, kako je sramota igrati u Saudijskoj Arabiji, a u Americi nije?

LOVA DO KROVA

Ferdinand je dodao kako svaka država na svijetu ima probleme, a onda je pitao da li to Amerika ima manje problema od Saudijske Arabije, pa je uredu ići u MLS, a ne u Saudijsku Arabiju.

- Bilo je lijepo vidjeti Bekama (David Beckham), Lamparda, Runija (Wayne Rooney), Džerarda (Steven Gerrard) i ostale kako idu u Ameriku. Svi su govorili da je to odličan način za završiti karijeru, išli su zaraditi lijep novac i igrati u ligi koja nije toliko kompetitivna, ali sada kada se radi o Saudijskoj Arabiji to je odjednom sramota. Pustite čovjeka da uživa - rekao je Ferdinand.

- Ne sviđa mi se to i glupo je što niko ne govori takve stvari za Ronalda. Nije u redu. Svi trebaju biti tretirani jednako. Svakom igraču koji je otišao završiti karijeru u manje kompetitivnu ligu rečeno je da je to zaslužio. Nijedan čovjek na planetu to nije zaslužio više od Ronalda - poručio je Ferdinand.

Upravo je Ferdinand bio jedan od najsretnijih kada se prošlog ljeta Portugalac vratio u Mančester junajted, ali se velika priča završila sa užasnim krajem. Ronaldo je raskinuo ugovor nakon eksplozivnog intervjua koji je dao kod Pirsa Morgana (Piers), u kojem je kritikovao upravo i trenera Junajteda Erika Ten Haga.