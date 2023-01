Pjanićev učitelj osuo paljbu po Ronaldovom treneru: On je najgori lik i apsolutna neznalica

Legendarni Žuninjo Pernabukano (Juninho Pernabucano) i bivši fudbaler Liona koji važi za jednog od najboljih izvođača slobodnih udaraca u historiji kritikovao je trenera Al Nasra Rudija Garsiju (Garcia) koji će trenirati Kristijana Ronalda (Cristiano).

Žuninjo je sarađivao sa Garsijom u Lijonu, gdje je Brazilac bio sportski direktor.

- Moje iskustvo s njim je grozno. On je najgora osoba koju sam upoznao u fudbalu. On je apsolutni neznalica i jedino kako može voditi ekipu je utjerivanjem straha. Pati na to, kao i na to da bude u centru pažnje - rekao je Žuninjo.

Mišljenja je da nije evoluirao kao ljudsko biće.

- Ipak, priznajem mu da ponekad zna zavarati mnoge ljude. Međutim, generalno ne znam je li gora osoba ili trener. Ipak on pažljivo bira na kome će se istresati. Nikada to ne radi na onima koji su moćni, harizmatični, jake ličnosti. Upravo suprotno, njima se ulizuje.

Jasno je, dakle, kako će se postaviti prema Ronaldu. Neće se usuditi napraviti ništa kako bi mu stao na put. Štaviše, servirat će mu doručak ako tu bude potrebno - izjavio je legendarni Brazilac.

Inače, Žuninjo se smatra "učiteljem" našeg Miralema Pjanića s kojim je igrao jedno vrijeme u Lionu, dok je ovaj klub harao francuskom ligom.