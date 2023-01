Šta čeka Hadžibegića na klupi BiH: Novi selektor pod nikad većim pritiskom

Jasan cilj

Pred njega je stavljen jasan cilj – odlazak na Evropsko prvenstvo 2024.

I selektori prije Hadžibegića imali su isti ili sličan zadatak, no poslije skoro devet godina bez velikog takmičenja, pritisak je nikad veći.

Pokazuje to i potez čelnika Saveza da Hadžibegiću ponude ugovor samo za predstojeći kvalifikacioni ciklus.

Javnost je opravdano razočarana rezultatima posljednjih godina, pa ni Hadžibegićev dolazak nije naišao na punu podršku javnosti, baš kao što je to bio slučaj i s Petevom, ali i Robertom Prosinečkim prije njega.

“Zmajeva” odavno nema na velikoj fudbalskoj mapi, pa su se počeli slaviti rezultati u Ligi nacija, UEFA-inom zamjenskom takmičenju za prijateljske utakmice.

Tačno je da Liga nacija nosi određene benefite, odnosno lakši put do velikog takmičenja, no naš tim ni te benefite do sada nije uspio iskoristiti (poraz u baražu za EP 2020. od Sjeverne Irske).