Milanski Inter na šokantan način ostao je bez pobjede u Monci, koja je do boda stigla u trećoj minuti sudijske nadoknade (2:2).

Već u 10. minuti gosti su poveli. Alesandro Bastoni (Alessandro) je izbacio Matea Darmijana (Matteo), koji je pogodio za 0:1.

Ipak, samo minut kasnije, Patrik Ćijurija (Patrick Ciurria) je glavom zabio za poravnanje.

Nije Inter dugo čekao na drugi gol. Lautaro Martinez je u 22. minuti iskoristio veliku grešku domaće odbrane i donio novo vodstvo svojoj ekipi.

Vjerovalo se kako je to - to, međutim, domaći tim je u trećoj minuti sudijske preko Luke Kaldirole (Luca Caldirola) poravnao rezultat i došao do boda.