Kantona: Kraj karijere je kao umiranje, to je mala smrt

Legendarni Erik Kantona (Eric Cantona) vjeruje da je nesposobnost Kristijana Ronalda (Cristiana) da prihvati činjenicu da je ušao u posljednju fazu svoje igračke karijere ponajviše kumovala Portugalčevom "gorkom" odlasku s Old Traforda.

Neki žele igrati do 40. godine

- Ja sam odlučio otići mlad u mirovinu, to je druga stvar, a neki žele igrati do 40. godine - rekao je 56-godišnji Francuz za "Manchester Evening News", te dodao:

- Imate dvije vrste igrača; one koji žele igrati svaku utakmicu jer još uvijek misle da imaju 25 godina i one koji shvaćaju da nemaju 25 godina. Znaju da neće igrati svaku utakmicu, znaju da će igrati samo neke utakmice, ali su tu da pomognu mladim igračima. Njihov dio posla je da pomažu mladim igračima, kao što to Zlatan Ibrahimović radi u Milanu, a prije njega je to nekad činio Paolo Maldini, ili Rajan Gigs (Ryan Giggs) u Mančester junajtedu.

Povukao je Kantona potom paralelu sa "slučajem" portugalske zvijezde nakon povratka u Junajted.

- Ronaldo nije shvaćao, i još uvijek ne shvaća, da više nema 25 godina. Stariji je i trebao je shvatiti da umjesto toga što mu nije drago da ne igra sve utakmice, treba reći: ‘Dobro, nemam 25 godina, ne mogu igrati svaku utakmicu, ali ću pomoći mladim igračim i prihvatiti svoju situaciju - objasnio je legendarni napadač Junajteda, te dodao:

Morate to prihvatiti

- To je kao i sve na svijetu. Imate ljude koji prihvaćaju da su stariji. Morate to prihvatiti u svemu što radimo, ne samo u nogometu.

Cantona se od nogometa oprostio s 30 godina, nakon što je pomogao Junajtedu da osvoji četiri naslova engleskog prvaka u pet sezona, i kad je još uvijek djelovao kao da je na vrhuncu moći. Od tada je izgradio karijeru u filmskoj industriji kao glumac, redatelj i producent, te dokazao da se može snaći i van nogometnog travnjaka. Ipak, u razgovoru za mančesterske novine priznao je da je svjestan koliko može biti teško pomiriti se s penzijom, a dao je naslutiti da čak i suosjeća s Ronaldom, usporedivši kraj karijere sa smrću.

- Ne mogu trčati toliko brzo kao kad sam imao 30 godina, moram to prihvatiti. Moram prihvatiti da ću jednog dana umrijeti. Teško je to prihvatiti, ali moramo. A kraj karijere je kao umiranje, to je mala smrt - zaključio je .