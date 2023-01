Faruk Hadžibegić za "Avaz": Incident na Ilidži nije slika BiH

Selektor naše fudbalske reprezentacije Faruk Hadžibegić (65), kao i svi – ili barem većina Bosanaca i Hercegovaca – zgrožen je posljednjim dešavanjima na Ilidži, gdje su huligani napali roditelje nada FK Zvjezdara (Beograd).

Izuzetno zabrinut

- Izuzetno sam zabrinut zbog tog incidenta i izražavam žaljenje, rekao je selektor Hadžibegić za „Dnevni avaz“ i dodao:

- To nije slika Bosne i Hercegovine i našeg glavnog grada, apsolutno. Takve situacije, nažalost, mogu se desiti i dešavaju se ne samo kod nas, a na nama je da sve uradimo da se to nikada ne ponovi. Mislim da je to jedna kolektivna odgovornost. Pročitao sam reakcije mnogih, volio bih da one budu zabrinjavajuće, ali ne da se optužujemo, nego tražimo rješenje. Na nama je da sve uradimo da se to nikada ne ponovi.

Inače, selektor „Zmajeva“ se u petak navečer vratio iz Portugala, gdje je gledao prijateljsku utakmicu Švedska – Island (2:1).

- Od srijede krećem u obilazak igrača. Redoslijed posjeta još ne znam, on je kompletiran u Savezu dok sam bio na putu. U ponedjeljak (danas, op. a.) ću sve znati. Neću ići samo da gledam utakmice i treninge nego i da razgovaram s našim reprezentativcima – od Pjanića, Džeke, Krunića, Kolašinca, do Cimirota, i njihovim trenerima. Ići ću i u Tursku... Uglavnom, nadam se da ću većinu naših reprezentativaca obići do 15. februara - kazao je Hadžibegić.