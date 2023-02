Mijatović: Modrić neće željeti pomagati Belingemu

Prespavao je Real Madrid zimski prijelazni rok, kao i prethodnih godina. No, „Kraljevski klub“ kuje ozbiljnije planove za ljeto, a odavno su naciljali Džuda Belingem iz Borusije Dortmund, koji bi trebao biti sljedeće kapitalno pojačanje.



Morat će se boriti sa Liverpulom i još nekoliko klubova za potpis supertalentovanog Engleza, ali djeluje da su favoriti.

Podmlađivanje tima

- On je igrač u trendu koji se svima dopada, to nije tajna, rekao je nekadašnji as Real Madrida, Crnogorac Predrag Mijatović za španske medije i dodao:

- Znam da je Real Madrid dobro pozicioniran u njegovom slučaju i da ima dobre odnose sa Borusijom. Ali nikad se ne zna...

Kraljevski klub mora da razmišlja o nasljednicima Luke Modrića i Tonija Krosa i zato je već doveo talente poput Kamavinge i Čuamenija. Ali, upozorava Mijatović da se veterani neće predati tako lako.

- Igrači poput Modrića i Krosa mogu mnogo pomoći Belginemu. Iako Modrić neće željeti da mu pomaže, već da se takmiči sa njim. Imao 38 ili 30 godina, Luka je tip osobe koja neće tek tako potpisati ugovor sa Realom i ostati da sjedi na klupi. Ako ostane, bit će problem za onoga ko stigne. Real sigurno zna šta mu je potrebno za naredne godine – istakao je Mijatović.

Prokomentarisao je i formu Marka Asensija koji je bio jedan od ključnih igrača u pobjedi nad Valensijom, a na kraju sezone mu ističe ugovor.

- Svi smo već znali da Asensio ima veliki kvalitet. To je bio tipičan gol za njega. Vidjet ćemo kakva će biti konačna odluka sportskog sektora oko njega... Ali trenutno koristi šansu koja mu se pruža i Realovi navijači ga vole. Teško da može postati neprikosnoveni starter, ali je jasno da može biti veoma koristan – analizira Crnogorac.