Mirvić: Naravno da sam spreman na razgovor sa navijačima

Jasan cilj

Vaša očekivanja od utakmica na proljeće, jasno je da je cilj - izlazak u Evropu?

- Cilj je izlazak na međunarodnu scenu i sve što smo napravili u zimskom prelaznom roku podržava taj cilj.

S obzirom da su najvatrenije pristalice FK Sarajevo najavile bojkot, može li se situacija promijeniti i jeste li spremni razgovarati s njima kako bi se pronašlo rješenje?

- Volim Horde zla i volim sve iskrene navijače FK Sarajevo. Što se tiče rezultata na terenu, navijači su u pravu. Teško je bilo gledati bordo tim u utakmicama jesenjeg dijela prvenstva. Sva obećanja, na terenu se nisu ispunila. Meni je žao, a to sam naglasio nekoliko puta. Volio bih da sam mogao da učinim više. Sa druge strane, osim tabele, Sarajevo nikad nije bilo u boljoj situaciji. Moramo pokazati solidarnost, a svi mi imamo isti cilj - da gradimo bolji klub.

Mi investitori trošimo svoj novac da osiguramo dugoročnu stabilnost kluba. Ako je neko drugi spreman uložiti isto - neka se javi. Naravno da sam spreman za konverzaciju. Puno ljudi voli tim sa Koševa. Mi moramo proizvesti energiju i vratiti je našem društvu, gradu – jer bez navijača je to nezamislivo. Uspjeh kluba je naš jedini interes: Nema manipulacije. Nema ucjena. Nema ličnih interesa.

Kako vidite tim sa Koševa u budućnosti, može li klub postati samoodrživ s obzirom da ste čovjek koji ima samopouzdanje i jasno zna šta radi. Šta navijači mogu očekivati?

Tokom idućih pet godina FK Sarajevo vidim kao najdominantniji klub u Bosni i Hercegovini. Ne samo po broju trofeja, nego i po broju prodanih igrača, sponzora, prodaji dresova, prodaji karata. Cilj je da vratimo ponos FK Sarajevo i ljudi kojima je ovaj klub blizak srcu. Hoću da dominiramo na terenu i izvan njega. Da bi se to desilo, igrači, navijači, novinari, ljudi koji vole klub moraju preuzati odgovornost za svoj dio posla. Svi nabrojani. Klub je jedno kompleksno živo biće. I da bi stvorio pobjednički mentalitet, profitabilnost i rezultate u kontinuitetu – svaki mali detalj je izuzetno važan.

Dakako, niko nije napisao knjigu kako uspješno treba voditi FK Sarajevo. Možda je to neko trebao uraditi, ali da bi ta knjiga bila kredibilna taj pisac treba investirati svoj novac. Nije isto voditi gradilište, ekipu na terenu ili klub u cjelini. Lako je pametovati s tuđim novcem raspolagati. Ja dnevno rješavam puno različitih problema. Tražim ljude koji znaju više o toj materiji da mi pomognu u rješavanju prepreka. Naviknem se često i na suprotno mišljenje. Sve je to jedan proces. No, kada se napravi dugoročno održivi i zdravi projekat, rezultat će doći sam po sebi. Za dobre stvari treba vremena, a treba istaći da je od mog dolaska do danas bilo ljudi u klubu koji se nisu uklopili u cijeli projekat.

Na dobrom smo putu

Tim sa Koševa je četiri puta eliminisan u plej-of Evropske lige i jedini je bh. klub sa toliko pokušaja. Hoće li se konačno u budućnosti preskočiti posljednja prepreka i da konačno jedan klub iz BiH zaigra grupnu fazu nekog evropskog takmičenja?

Hoće, na dobrom smo putu i uspjeh je naša jedina opcija. Iskreno, bilo bi pravo čudo da se Sarajevo plasiralo u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja poslije rata. Realno, za taj iskorak treba kapitala, kontinuiteta, sistem rada, individualni i timski kvalitet, ljudi sa širim pogledima i boljim konekcijama izvan BiH, kao i druge stvari koje Sarajevo uvijek ima - euforija i želja. Meni je lični cilj grupna faza evropskog takmičenja.

Ove godine potpuno sam prihvatio činjenicu da to neće biti lagan proces. Da je lako, to bi do sada klub napravio. Od decembra svaki detalj u klubu je promijenjen, način rada, intenzitet rada sa igračima, ishrana, pristup poslu, kvalitet pojačanja... Apsolutno sve je na evropskom nivou. To trebaju znati navijači.

Šta možete poručiti navijačima vezano za stadion Koševo? Postoji li mogućnost da Bordo tim bude vlasnik istog u budućnosti?

Klub je izrazio interes za igradnju moderne fudbalske arene na Koševu. To bi ujedino bio i nacionalni stadion za reprezentaciju. Taj projekat je daleko od dogovora. U 2023. godini FK Sarajevo planira investirati oko 2,5 miliona KM u novi kamp u Butmiru. Prioritet je da naši igrači svakodnevno rade po najboljim evropskim uslovima. Taj projekat počinje u aprilu i bit će završen do oktobra 2023. godine.

Uložili ste dosta novaca u klub, hoćete li nastaviti ulagati i koja je poruka navijačima za kraj?

Osjećam se dobro, ulažem u nešto što volim. Vjerujem da može biti puno bolje. Ja i moji ljudi su samo početak ove priče. Vjerujem da će se priključiti još pametnih i moćnih ljudi u ovom procesu. Sport je najbolji način da prezentiramo BiH i Sarajevo.