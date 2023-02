Elvir Rahimić iz Istanbula za "Avaz“: Svako jutro očekujem neku novu ružnu vijest

Trener naše fudbalske reprezentacije Elvir Rahimić, koji u posljednje vrijeme živi na relaciji Moskva – Istanbul, u razgovoru za „Avaz“ izjavio je da je još u šoku, nakon niza razornih zemljotresa u Turskoj i Siriji.



Katastrofa, haos

- Katastrofa, šta drugo reći. Haos. Kad sve to vidiš i na TV-u, to je strašno. Svaki dan je sve više poginulih... Gledam one jadne ljude, srušene gradove, ne znam kako to da objasnim? Sad je sve moguće, svaki dan kad ujutro ustanem iz kreveta očekujem neku novu ružnu vijest. Ništa normalno, svaki dan se dešava nešto nenormalno. Prvo rat, pa onda zemljotres, ne znam ni ja šta još može da bude. Još samo da neko baci atomsku bombu. Sve je katastrofa, pa može i to da bude, rekao je Rahimić.

Također, u srijedu je našeg fudbalskog stručnjaka pogodila i smrt Miroslava Ćire Blaževića, koji mu je bio trener u našem državnom timu.

Ćiro je bio poseban

- Mnogo mi je žao zbog šefa. Ipak, on je bio trener svih trenera. Sigurno da je fudbal izgubio jednu veličinu. Ćiro je bio poseban. Jednostavno, jedinstven. Takvi se više ne rađaju. Kao i svima, mnogo mi je žao zbog njegovog odlaska. Ali nažalost, život je takav. Svi ćemo preseliti jednog dana, neko prije, neko kasnije. Na ovom svijetu sve se završava – konstatuje Rahimić.

