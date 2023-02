Gvardiola prozvao legendu, pa se pokajao: "To je bilo glupo i nepotrebno, sramim se"

Aktuelna situacija unutar Etihada natjerala je Pepa Gvardiolu (Guardiola) na istup pred mikrofonima engleskih medija u petak.

Rekao je da vjeruje da uprava Mančester sitija nije prekršila 115 pravila finansijskog fer-pleja, a na spomen eventualne kazne u obliku oduzimanja klupskih trofeja, u negativnom kontekstu je spomenuo Stivena Džerarda (Steven Gerrard). Sada mu se izvinio na „nepotrebnoj i glupoj izjavi“.

- Ti trenuci pripadaju nama, bez obzira na kaznu, to su naša postignuća. Ne može se izbrisati ono što smo učinili. Primjerice, gol Serhija Aguera (Sergio Aguero) koji nam je donio titulu... Jesmo li mi krivi što se Džerard okliznuo? Je li to naša greška? Poštujem Džerarda, ali taj trenutak pripada nama – prokomentarisao je Gvardiola.

Momenti za pamćenje

Dva legendarna trenutka Premijer lige su uglavnom svima poznati. Aguero je u senzacionalnoj završnici postigao gol za 3:2 Kvins Park Rendžersu, u posljednjim minutama zadnjeg kola i tako donio Građanima titulu ispred Mančester junajteda.

Džerardov propusti protiv Čelzija krajem sezone 2013./14. je koštao Liverpul titule. Legendarni veznjak Engleske je imao jednostavan zadatak, ali se okliznuo u trenutku kada je trebao otkloniti opasnost, a potom je Demba Ba iskoristio priliku i zabio gol. Na kraju su Građani osvojili naslov s dva boda ispred Liverpula.

Izvinjenje Gvardiole

Gvardiola se poslije osvrtanja na neslavnu situaciju, odlučio ipak izviniti slavnom Englezu.

- Izvinjavam se Stivenu Džerardu zbog mojih nepotrebnih i glupih komentara o njemu. On zna koliko se divim njemu i njegovoj karijeri, svemu što je učinio za ovu zemlju. Sramim se samog sebe, on to ne zaslužuje – izjavio je Gvardiola.