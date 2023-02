Lids imenovao novog trenera

Grasija nije nepoznat u Premijer ligi, s obzirom na to da je od januara 2018. do septembra 2019. vodio Votford. S tim je klubom završio na 11. mjestu u ligaškom takmičenju i dogurao do finala FA kupa, ali je u sljedećoj sezoni otpušten nakon samo četiri utakmice, zbog loših rezultata.

Osim Votforda, Grasija je u trenerskoj karijeri vodio španske klubove Valensiju i Malagu, ruski Rubin Kazanj te katarski Al Sad, s kojim je osvojio naslov državnog prvaka prije nego što je u junu prošle godine dobio otkaz.

Od otkaza Maršu, kad je klub još uvijek bio iznad zone ispadanja, ekipu je vodio trener mlade ekipe Mihael Skubala (Michael). Pod njegovim vodstvom Lids je osvojio samo jedan bod, na gostovanju kod Mančester junajteda, nakon čega je uslijedio domaći poraz od iste momčadi te u gostima kod Evertona.

Vodstvo Lidsa se nada da će Grasija voditi tim već u subotu, kad će na Eland Roud stići Sautempton.