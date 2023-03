Žoze Murinjo hoće da tuži sudiju: Emotivan sam, ali nisam lud

- Emotivan sam, ali nisam lud. Prvi put u mojoj karijeri jedan sudija je sa mnom razgovarao na neprihvatljiv način. Takvu reakciju sam imao zato što se to dogodilo. Sada moram da saznam da li mogu da učinim nešto sa disciplinske tačke gledišta. Četvrti sudija nema dovoljno iskrenosti da kaže šta mi je rekao, kako je to rekao i način na koji se ponašao prema meni, što je izazvalo moju reakciju. Želim da vidim postoji li audio zapis onoga što mi je rekao - izjavio je Murinjo.

Pojedini mediji su prenijeli da je četvrti sudija iz Torina, a Roma naredni meč u Seriji A igra sa Juventusom.

- Ne želim da se bavim tim da je on iz Torina, da igramo sa Juventusom, a on me želi van utakmice. Želim da se bavim tim da mi se prvi put u mojoj karijeri sudija, u ovom slučaju četvrti, obratio na neprihvatljiv način - zaključio je Murinjo.

S druge strane, italijanski mediji se bave time što je četvrti sudija Marko Sera navodno rekao Murinju. Čak su u sve bili uključeni čitači sa usana.

Naime, kada je Murinjo tražio objašenjenje zbog jednog faula, sudija je navodno rekao:

- Brini svoju je**nu brigu. Svi te ismijavaju, idi kući – navodno je rekao četvrti sudija na meču.