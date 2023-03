Peleova kćerka: Tata je navijao za Mesija

Fudbaleri Brazila željeli su osvojiti Svjetsko prvenstvo u Kataru i zbog Pelea. Trofej su htjeli posvetiti njemu, koji je tih dana gubio bitku s dugom i teškom bolesti. Nisu uspjeli, poraženi su od Hrvatske u utakmici za polufinale. Pele je preminuo 29. decembra prošle godine, 11 dana nakon finala Svjetskog prvenstva.

- Nakon što je Brazil izgubio svi su uletjeli u bolničku sobu i pitali ga ko će osvojiti naslov. Nadali su se da to neće biti Argentina, a on im je rekao da se nada da hoće jer Svjetsko prvenstvo mora ostati u Južnoj Americi i da Mesi (Messi) to zaslužuje.



Više nije mogao gledati televiziju kad se igralo finale, ali je shvatio da je Argentina pobijedila i da je Mesi podigao pehar. Bio je sretan, rekla je Keli Nascimento (Kely Nascimento).