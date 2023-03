Bivša misica Italije pokušala objasniti Vlahovićev golgeterski post

Napadač Juventusa Dušan Vlahović prolazi kroz najteži period u karijeri, nakon što se vratio poslije odustva zbog povrede. U ovoj sezoni postigao je za njega skromnih 10 golova, a na posljednja četiri meča nije bio strijelac.



Flert ili...

Italijanski mediji su prošle godine špekulisali o mogućem flertu Vlahovića sa bivšom mis Italije Karolinom Stramare (Carolna). Ni fudbaler ni manekena nikad nisu ni potvrdili, ni negirali tu vijest, ali je atraktivna Italijanka pokušala objasniti Vlahovićev golgeterski post.

- To je momenat koji se morao desiti. Bio je veoma uspješan u Fiorentini, a u Juventusu ga je dočekala nova realnost koju možda nije ni sam očekivao - rekla je nekadašnja misica Italije i dodala:

To ga je mučilo i ranije

- Odjednom se našao u Torinu, igra za Juventus. Život mu se okrenuo naglavačke. Problemi sa prepnom? To ga je mučilo i ranije, ali ne želi da bude van igre. Uvijek želi dati više od sebe. On je Srbin, žilav je. Jako mu je stalo do Juventusa. Zavidim mu na nekoliko stvar, koliko je skoncentrisan i koliko ima želje da dođe do cilja u svom poslu. Dušan je nevjerovatan igrač, nema dilema oko njega. Nisu mu slučajno dali broj 9 – istakla je 24-godišnjakinja.