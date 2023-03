Obamejan slavio pobjedu Barcelone u El Klasiku: Posjetio i bivše saigrače u svlačionici

Napadač Čelzija Pijer-Emerik Obamejan (Pierre-Emerick Aubameyang) privukao je pažnju na društvenim mrežama nakon što su objavljene fotografije iz svlačionice Barcelone na kojima se nalazi i on.

Obamejan se muči u dresu Čelzija, a uspio je postići samo tri gola u 18 nastupa za Plavce. Gabonac ima ugovor s londonskom ekipom koji traje još jednu sezonu nakon ove, ali je već sigurno da on neće ostati član Čelzija. On se i u zimskom transfer roku nudio Barceloni, ali se zbog pravila to nije moglo desiti.