Zlatko Dalić sustigao veliki rekord Ćire Blaževića

Trenutni selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić se izjednačio s Miroslavom Ćirom Blaževićem po broju utakmica na klupi reprezentacije. Treneri rođeni u Livnu i Travniku su zajedno Hrvate vodili gotovo 150 puta.

Vodio ih do srebra i bronze na Mundijalu

Utakmica protiv Turske, koju su pobijedili rezultatom 0:2, bila je 72. za Dalića, čime je dostigao najdugovječnijeg hrvatskog selektora Ćiru Blaževića.

Dalić je imenovan za trenera reprezentacije Hrvatske 7. oktobra 2017. godine i na klupi Vatrenih je ostvario 39 pobjeda, 15 remija i 18 poraza. On je uspio da predvodi Hrvatsku do srebrene medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, kao i do bronze četiri godine kasnije u Kataru.

Ćiro je donio prvi uspjeh reprezentaciji

Bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Ćiro Blažević je Hrvatsku vodio od 1994. do 2000. godine, a s njima je uspio osvojiti bronzu 1998. godine na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Selektori s najviše susreta na klupi Hrvatske.

72 – Zlatko Dalić, Miroslav Blažević

65 – Slaven Bilić

25 – Ante Čačić, Zlatko Kranjčar

24 – Otto Barić

19 – Niko Kovač