Mitrović saznao kaznu za nasrtanje na sudiju: Nema ga skoro do kraja sezone

Disciplinska komisija u Engleskoj je izrekla tešku kaznu od osam utakmica za Aleksandra Mitrovića zbog isključenja na utakmici protiv Mančester junajteda.

Srbijanski fudbaler je u 72. minuti utakmice, u okviru FA kupa, između Fulama i Junajteda odgurnuo sudiju Krisa Kavanoa (Chris Kavangh) te opravdano dobio crveni karton, a sada je saznao da će biti i van terena osam utakmica.

FA Engleske je na ovo sve reagovao izjavom „obična kazna za nasilničko ponašanje u slučaju Mitrovića nije dovoljna“, što je dovelo do toga da napadač Fulama dobio tri puta dužu suspenziju od one standardne, koja iznosi tri utakmice. Ovo znači da će on izbivati sa terena skoro do kraja sezone, pošto je Fulamu ostalo samo deset utakmica do kraja sezone.

Kazna je dugo najavljivana, a mnogi su u medijima pozivali da suspenzija traje i 11 utakmica, koliko je i Paolo Di Kanijo (Canio) dobio 1998. godine u sličnom maniru dobio crveni karton.