Čeferin u ogromnom problemu: Optužen da je lažirao radnu biografiju

Slovenački mediji, tačnije portal Prava, tvrdi da je predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin lažirao svoju biografiju, a na osnovu koje je i postao glavna osoba najbitnije organizacije u evropskom fudbalu.

Čeferin je, prema navodima tog medija, lažno predstavio da je bio član Upravnog odbora Olimpije između 2006. i 2011. godine. Taj podatak je bio neophodan u njegovoj kandidaturi za predsjednika UEFA-e.

Prema dokumentaciji do koje je došao slovenački portal, Čeferin nikad nije bio član uprave Olimpije u tom periodu, kao što je naveo u svojoj radnoj biografiji.

- Poštovana zainteresirana svjetska nogometna javnosti. U našem mediju "Prava" ponovo ćemo vam predstaviti ključne dokaze u slučaju laganja predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina. U njegovom službenom CV-u na službenim stranicama NZS (NS Slovenije) i UEFA-e piše da je bio član upravnog odbora NK Olimpija/Bežigrad od 2006. do 2011. godine. Međutim, autor ovog članka je već petog februara 2021. otkrio da je Aleksander Čeferin lagao! I vjerovatno je dokaze iznio malo "na svoj način". Međutim, nakon što smo dobili zapisnik Olimpije od 2006. do 2011. godine, brzo smo shvatili da ime Aleksandera Čeferina ne stoji ni na jednom službenom papiru! Gdje je NZS, policija, tužilaštvo, pravosuđe!? - piše portal Prava, uz objavu dokumenata do kojih su došli.

Podsjećamo, Čeferin je ne tako davno treći put uzastopno izabran za predsjednika UEFA-e i tu funkciju će obavljati do 2027. godine.

Čeferin još uvijek nije reagovao na ove optužbe, a sigurno je da bi ga mogle dovesti u velike probleme.