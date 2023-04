Materaci napokon otkrio šta je rekao Zidanu u finalu Svjetskog prvenstva

Podsjećamo, regularni dio utakmice je završio rezultatom 1:1, a strijelci su upravo bili Zidan u 7. i Materaci u 19. minuti.

Iako se ranije nagađalo kako je Materaci uvrijedio Zidanovu majku, obojica su potvrdila kako je spomenuo sestru.

- Provocirao me govoreći o mojoj sestri. Nisam ponosan na taj trenutak, ali je on dio moje karijere. To je bio moj trenutak slabosti. Nije mi uvrijedio majku, ali jeste sestru – kazao je Zidan za "L'Equipe" u jednom intervjuu.