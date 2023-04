Odgađa se proslava titule Zrinjskog: Sarajevo slavilo u Čitluku

Derbi 28. kola odigran na stadionu Bare u Čitluku između Zrinjskog i Sarajeva pripao je Bordo timu. Rezultat na kraju odlične utakmice glasio je 2:3.

Utakmica je doista imala šta da ponudi za sve ljubitelje dobrog fudbala. Pozitivno je što su igrači bili ti koji su krojili rezultat, što i nije bio slučaj u pojedinim utakmicama.

Prvi gol je viđen u 14. minuti. Faul je napravljen na Gulijašvilijem (Guliashvili), a slobodan udarac je odlučio izvesti Mirza Mustafić. Njegov udarac je na putu do gola pogodio Renana Oliveiru i matirao golmana Marića.

Do kraja prvog poluvremena Zrinjski je dominirao i u potpunosti preuzeo kontrolu. To su krunisali u 44. minuti, kada je Mario Ćuže sjajno pogodio glavom na asistenciju Memije.

Ipak, izgledalo je kao da su igrači Sarajeva mnogo ozbiljnije izašli na teren. U 53. minuti su tu agresivniju igru i naplatili.

Propustivši pas iza sebe Fransis Keremeh (Francis Kyeremeh) i odlično prevarivši čuvara napravio je odličnu priliku za svoje saigrače. On je u punom sprintu dotrčao do šesnaesterca i uputio loptu unutra. Lopta je došla do Dala Varešanovića koji se namjestio i ponovo doveo Bordo tim u vodstvo.