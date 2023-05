Legendarni Ailton zaigrao u 49. godini, još deblji i ubojit kao prije

Deset godina nakon završetka karijere, legenda Werdera Ailton (49) obilježio je svoj povratak i odigrao još jednu utakmicu. Brazilac je u nedjelju nastupio za TSV Bassum III u derbiju protiv najvećeg rivala SC Twistringen IV (2:2) u 3. regionalnoj ligi Njemačke i i potvrdio je svoj nos za golove.

Lijep gol

Brazilac je odigrao punih 90 minuta sa svojim legendarnim dresom broj 32, a uspio je i da se upiše u listu strijelaca.

- Naravno da je to bio lijep gol. Što sam stariji, to sam bolji. Za mene je to odlična zabava. Mnogo ljudi je došlo zbog mene i jako se zabavilo - rekao je Ailton koji sada izgleda još gojaznije nego prije, a i tokom najboljih igračkih dana pažnju je plijenio nezgrapnom figurom.

Inače, bio je to veliki dan za TSV Bassum, jer Ailton je privukao skoro 1.000 gledalaca. Klub iz Donje Saksonije obično igra pred nekoliko desetina gledalaca, a prije i poslije utakmice, Ailton je bio zauzet ispunjavanjem zahtjeva za fotografije i autograme.

Jednokratna akcija

Iako je njegov povratak trebao biti jednokratna akcija, nakon posljednjeg zvižduka, Ailton je ostavio otvorenu mogućnost da ponovo zaigra TSV Bassum u bliskoj budućnosti.

U svojim najboljim je danima karijere nekad sjajni napadač igrao za Werder, Schalke, Bešiktaš, HSV, Crvenu zvezdu… U sezoni 2003/04. je, kao član Werdera, bio najbolji strijelac Bundeslige.