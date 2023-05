Legenda Liverpula se izvinila defanzivcu Mančester junajteda

Upravo se njegovo odsustvo iz tima poklopilo sa slabijim predstavama kluba sa Old Traforda.

O svojoj karijeri

Karagera, fudbalskog eksperta Sky Sportsa, podsjetili su na izjavu o omalenom Argentincu.

- Ne radi se o Lisandru Martinezu, već o bilo kojem centarlnom beku. Svaki centralni bek koji dolazi u Premijer ligu i koji je ispod 1.80, mislite da će imati problema, ali to nije bio slučaj sa njim – odgovorio je Karager i priznao da je bio zabrinut i kad je sam igrao u Premijer ligi:

- Nisam bio najviši štoper i odlazio sam na utakmice zabrinut da će me „pronaći“ protivnički napadači i da će me maltretirati u vazduhu. Lisandro Martinez je niži od mene i pomislio sam „Kako ćeš to prevazići u Premijer ligi?“ Svaki igrač ima slabosti, kakve god da su, fizičke ili tehničke, ali najbolji igrači kriju svoje slabosti.

Izvinjenje Karagera

Lisandro Martinez je igrama dokazao da je Karager pogriješio u procjeni.

- On je ratnik, pravi je lider i kada pomislite na kičmu Junajtedevog tima, svakako pomislite na njega i Kazemira. Njihov dolazak je bio pun pogodak za taj klub. Mislim da je uslijedio veliki pad u igrama Junajteda otkad je Martinez povrijeđen – rekao je nekadašnji fudbaler Liverpula i uz osmijeh dodao:

- Izvinjavam se Lisandru i svim navijačima Mančester junajteda. Ako možete, molim vas, prestanite da mi tvitujete o Lisandru Martinezu! Molim vas! – završio je svoj monolog Karager.