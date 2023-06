Istraživanje Španaca: Da se ne koristi VAR, Real Madrid bi bio prvak

VAR tehnologija uvedena je prvenstvo Španije prije pet godina s namjerom ispravljanja sudijskih previda. U ovoj sezoni je korištena rekordnih 179 puta i imala je direktan utjecaj na 38 odigranih utakmica. Da nije korištena, izgled tabele bi bio bitno drugačiji, a naslov ne bi slavila Barcelona, nego madridski Real.

Ističe to AS, navodeći pogreške ispravljene VAR-om u sezoni u kojoj je do naslova, i to s deset bodova više od Reala, stigla katalonska ekipa.

Da nije korišten VAR, Barcelona bi imala 82 boda, dakle šest manje nego što je skupila na kraju sezone.