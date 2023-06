UEFA nakon šest godina mijenja format Lige nacija

Do sada su u Final Four direktno išli pobjednici grupa elitne A divizije. Od nove sezone će iz grupa dalje ići prve dvije reprezentacije. Četiri najbolje ekipe idu na Final Four.

Trećeplasirane reprezentacije iz A lige i drugoplasirane iz B lige ili drugog razreda, kao i trećeplasirane iz B lige i drugoplasirani iz Lige C igrat će play-off za promociju i ispadanje.

Reprezentacije koje se ne plasiraju u četvrtfinala počet će kvalifikacije za SP 2026. U njima će 55 evropskih reprezentacija biti podijeljeno u 12 grupa. Pobjednici grupa ići će direktno na Mundijal, a drugoplasirani će igrati dodatne kvalifikacije.

Podsjetimo, stari format Lige nacija bio je aktuelan od pokretanja 2018. godine do danas.