Pravo malo bogatstvo za Fudbalski savez BiH: Poznato koliko će "Zmajevi" zaraditi od Lige nacija

UEFA je odredila novčane iznose koje će dobiti fudbalski savezi od nastupa u ovogodišnjoj Ligi Nacija.

Fudbalska reprezentacija BiH će ove sezone igrati elitnu diviziju Lige Nacija, zbog čega će N/FSBiH zaraditi 2,25 miliona eura.

To je iznos koji će dobiti sve reprezentacije iz A divizije. Ekipe iz B divizije dobijaju po 1,5, a one iz C divizije 1,12 miliona eura.

Reprezentacije smještene u Diviziju D će dobiti po 750 hiljada eura. Također, UEFA je odredila i fond za osvajače grupe. Pobjednik grupa u A diviziji dobit će dodatnih 2,25 miliona eura.

Podsjetimo, naša reprezentacija je smještena u grupu 3 zajedno sa selekcijama Nizozemske, Njemačke i Mađarske.

Prvu utakmicu "Zmajevi" igraju 7. septembra kada će gostovati Nizozemskoj.