Nakon stravičnog udesa: Ljupko Petrović u vještačkoj komi, doživio je dva moždana udara

View this post on Instagram

Petrović je vozeći lijevom trakom u kontra smjeru udario u bok automobila marke Chevrolet Aveo kojim je upravljao Ž. K. (63).

Kod oba vozača je rezultat na alkotestu bio 0,00. Nažalost, sedamdesetšestogodišnji stručnjak je doživio je prvo lakši, a onda i teži moždani udar kao posljedicu šoka koji je pretrpio.

Van životne opasnosti

Kardiohirurg Miljko Ristić istakao je za Informer TV da se ne može reći da je Petrović van životne opasnosti, ali optimista je i nada se da će oporavak teći u dobrom smjeru.

- Ljupka znam privatno, a bio je i naš pacijent, radili smo mu neka ispitivanja. Pogodilo me je to što mu se desilo. Koliko znam, u stabilnom je stanju, tako da je to ohrabrujuće, ali ne možemo više od toga reći, nadam se da će sve ići u dobrom pravcu. Nisam bio u posjeti, ali dobro sam informisan. Poznajem ga i lično. Kod oštećenja mozga princip liječenja je farmakološko produžavanje kome, jer onda su najmanje potrebe moždanih funkcija, za kiseonikom i slično. On je trenutno u vještačkoj komi. Moram da budem realan, njegova pregnoza je neizvjesna. Mislim da će on ipak izgurati, optimista sam. Najkritičnijih je bilo prvih 48 sati, a on se za sada drži odlično - rekao je Ristić gostujući na "Informer TV".

Inače, Petrović je 2014. godine trebao preuzeti FK Sarajevo, čak je vodio i jedan trening, ali nikad nije potpisao ugovor. Posao je propao zbog njegove fotografije na društvenim mrežama na kojoj je držao pušku u društvu ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.