Sergej Jakirović za "Dnevni avaz": Zainteresiran sam, reprezentacija je vrh trenerskog posla

- Pa bila je stvarno slaba jesenska sezona. Zasukali smo rukave i napravili tim, ono što se moglo, jer je zimski rok jako skučen. Doveli smo šest igrača, složili jednu dobru ekipu, najmlađu u HNL i došli do 4. mjesta što je odličan rezultat.

Uradili smo odličan temelj, osvojili titulu, ali jedino ostaje žal za tom nesretnom Evropom. Baš kada pričam, jako mi je žao jer su svi u klubu zaslužili da se igra Evropa.

Ove godine dvostruka kruna, savršeno i ja se nadam da će postati prva bh. ekipa koja će igrati grupnu fazu nekog evropskog takmičenja - istakao je Jakirović.

Navijači bh. reprezentacije odavno nisu imali pozitivniju reakciju na povezivanje „Zmajeva“ s potencijalnim selektorom kao što je to slučaj sa Sergejom Jakirovićem.

Jedan kompliment

- Drago mi je, zato što ljude i narod ne možete prevariti. Narod gleda šta radiš i sigurno da je to jedan kompliment, naročito u državi kao što je Bosna i Hercegovina. Pa dobro, ja sam prije tri godine bio na razgovoru u Savezu, tada je izabran gospodin Ivajlo Petev (Ivaylo) koji je napravio dobar posao u Ligi nacija. Sada se opet zakompliciralo i, naravno, da uvijek glavom plati selektor.

- Spominje se moje ime, vidio sam. Ja sam zainteresiran, naravno, ali imamo prepreku što ja imam ugovor s Rijekom na još dvije godine i potrebno je platiti odštetu. Ja sam trenutno u Rijeci, zadovoljan sam, ali naravno da je čast voditi reprezentaciju – istakao je Jakirović.

Prije tri godine je izjavio kako je bila velika čast samo to što je bio pozvan na razgovor za selektora. Tada je bio relativno mlad trener koji je vodio ekipu Sesveta.

- Velika je čast, uspon i uspjeh za jednog trenera voditi reprezentaciju, a ja kao ja uvijek mislim da se nešto može napraviti, kao što sam u svim svojim klubovima to i pokazao. Dosta stvari se mora poklopiti, ali da me zanima, zanima. To je vrh trenerskog posla – naglasio je Sergej Jakirović za „Dnevni avaz“.

Moderna reprezentacija

BiH ima baraž za Evropsko prvenstvo preko Lige nacija, ali Jakirović ističe da je bitno okrenuti stranicu i napraviti plan i viziju kako doći do sklapanja ekipe od mladih i potentnih igrača koji mogu pratiti zahtjeve modernog fudbala.