Prvi čovjek PSG-a o Mbapeu: Neće nas napustiti besplatno

Prvi čovjek PSG-a Naser Al-Khelaifi (Nasser) danas je održao konferenciju za medije na kojoj izjavio da Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) sigurno neće besplatno napustiti klub 2024. godine.

Mbape se sada nalazi na raskrsnici u karijeri. Ili će produžiti vjernost Parižanima ili će čelnici biti primorani ga prodati već ovog ljeta, s obzirom da mu ugovor traje još godinu dana.

Al-Khelaifi je rekao da nije njegova krivica ukoliko je Francuz promijenio svoje mišljenje, kada je rekao da neće otići iz PSG-a bez odštete. Također, rekao je da će ukoliko želi ostati u klubu, morati potpisati novi ugovor.

- Mbape je rekao da neće otići besplatno. Ako se predomislio, to nije moja krivica. Ne želimo da Mbape napusti naš klub besplatno. Naš stav je jasan. Ako Kilijan želi ostati, mi također to želimo, ali mora potpisati ugovor. Ne želimo besplatno izgubiti najboljeg igrača na svijetu, to je nemoguće – kazao je Al Khelaifi prvi čovjek PSG-a.