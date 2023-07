Aleksandar Mitrović na pragu Al Hilala: Napadač nije mogao odbiti zov saudijskog novca

Aleksandar Mitrović, srbijanski napadač, želi napustiti engleski Fulam i zaputiti se ka Saudijskoj Arabiji, prenosi "Sky Sports". Mitrović je želja saudijskog Al Hilala, a kao glavni razlog navode nevjerovatnu ponudu koju je Mitrović dobio.

Kako prenosi Sky Sports, Al Hilal je ponudio Fulamu 30 miliona funti za njegove usluge, a prema svemu sudeći, klub nema ništa protiv da se taj dogovor i ozvaniči.

Mitrović je član Fulama od 2018. godine i postao je prava legenda. On ima ugovor do 2026. godine, a izgledalo je kao da će srbijanski napadač ispoštovati isti do kraja.

U dresu ekipe s „Craven Cottagea“ upisao je 205 nastupa i postigao je 111 golova.