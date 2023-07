Varešanović: Razne interesne skupine pokušavaju unijeti nemir u ekipu

- Mi dolazimo spremni, dosta dobro smo upoznali protivnika, njihove dobre i slabije strane, gledali smo veliki broj utakmica, fokusirali smo se na one u kojima je došao novi trener i najviše pažnje smo njima posvetili – kazao je Varešanović, pa nastavio:

- Ništa novo kad je u pitanju vrijeme koje provodim u Sarajevu. Ima raznoraznih interesnih skupina koje pokušavaju unijeti nemir u ekipu, sve to što su pisali naravno da nije tačno.

Trener Bordo klub otkrio je i zašto u Gruziju nisu doputovali Daniel Avramovski, Enedin Mulalić i Besim Šerbečić.

- Avramovski me zadnji dan pred put pozvao i zamolio me da ide u Skoplje jer ima privatnih problema i naravno ja sam mu to omogućio, jer fudbal nije najvažnija stvar na svijetu.

Šerbečić je povrijeđen, dugo vremena vuče tu povredu i trenutno je u stanju da ne može 100% dati na terenu. Što se tiče Mulalića, on je protiv Nafte dobio povredu članka, tako da se nije oporavio - zaključio je Varešanović.