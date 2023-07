Čuveni fudbaler promijenio imidž: Igrao za velikane, a sada ga mnogi ne prepoznaju

Niklas Bendtner, čuveni danski fudbaler poznatiji po nadimku "Lord", definitivno je jedan od onih na koje se prisjetite čim im pročitate ime, ali on je u potpunosti promijenio svoj izgled.

Podsjetimo, Danac je karijeru zvanično završio prošle godine, a prije tri godine je izdao autobiografiju koja je privukla dosta pažnje, ponajviše zbog „sočnih“ detalja koje je podijelio u dijelu o ženama. On je tako za jednu rekao da ga je ucijenjivala djetetom tražeći da joj on plati ugradnju silikona.

- Jedna od djevojaka s kojom sam bio je došla kod mene s pričom da je trudna. Rekla je da za sve postoji cijena, čak i za ono što će uraditi po tom pitanju. Kada sam je pitao šta to znači, dodala je: "To znači da ćeš platiti moje nove grudi, želim da se poboljšaju." Na kraju sam to i uradio, platio sam joj taj "kozmetički" put - rekao je Danac.