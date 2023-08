Manćini okrivio Fudbalski savez Italije za svoj odlazak: "Da su htjeli, mogli su me zadržati"

Kako bi objasnio svoju odluku, Manćini upire prstom u Fudbalski savez Italije (FIGC) koji optužuje za nepovjerenje i promjenu kadra, posebno odlaskom njegovih pomoćnika.

- Mjesecima sam razmišljao o tome i bilo je vrijeme da odem jer kad se neke stvari, neke situacije, mijenjaju iznutra bez mene, to znači da idemo prema kraju – objasnio je Manćini i nastavio.

- Po meni više nismo bili na istoj valnoj dužini s upravom FIGC-a, uvijek je bolje predvidjeti prije nego što se dogodi nešto ozbiljnije. To je odluka koju sam donio s velikom tugom jer mi je stalo do „Azura“. Da su me htjeli zadržati, mogli su. Jesam li trebao otići prije? Vjerovatno – rekao je bivši trener Intera i Mančester sitija.

FIGC već razmišlja o zamjeni za Roberta Manćinija. Glavni kandidati su Antonio Konte, koji je već vodio selekciju Italije između 2014. i 2016. godine, te Lućiano Spaleti (Luciano Spalletti), prvak Serije A s Napolijem.

Spaleti je napustio Napolitance u junu, ali još ima ugovor s njima, koji su ga spremni pustiti uz odštetu od tri miliona eura.