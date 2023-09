Barcelona napravila veliki kiks na gostovanju Maljorci

U okviru sedmog kola španske La lige Barcelona je napravila veliki kiks na gostovanju Maljorci. Očekivala se lagana pobjeda, ali je katalonski klub uspio izvući samo bod i to nakon što je dva puta gubio. U prošlom kolu je u spektakularnom preokretu slavila protiv Selte, ali Barceloni nije isti podvig dvaput zaredom pošao za rukom.

Prvi gol na utakmici velika je greška Barceloninog golmana. Igrala se osma minuta kada je Blaugrana imala jedan napad. Lopta se vratila do golmana Marka Ter Štegena kojeg niko nije napadao i imao je nekoliko opcija. No, on je neshvatljivo pogriješio i predao loptu protivničkog igraču. Antonio Sančez je uzeo i proslijedio za kosovskog napadača Vedata Murikija koji je zabio gol. Bio je to njegov treći prvenstveni pogodak ove sezone.

Na 1:1 izjednačio je brazilski krilni napadač Rafinja koji je prihvatio jednu odbijenu loptu i zabio prekrasan gol lijevom nogom s 25 metara. Činilo se da će tu Blaugrana okrenuti susret na svoju stranu.

No, krajem poluvremena stigao je novi šok. Golman Maljorke ispucao je jednu loptu, a Muriki se ovog puta našao u ulozi asistenta. Glavom je loptu proslijedio u prostor, a tamo je utrčao Abdon Prats koji je gurnuo loptu kraj neodlučnog Ter Štegena.

Barcelona je u nastavku lomila gostujući blok. Činilo se da je uspjela kada je za nju dosuđen penal u 70. minuti, ali je on nakon VAR intervencije poništen. Ipak, u 75. minuti je odigrala sjajnu akciju u kojoj je Rafinja s boka odigrao povratnu loptu, Robert Levandovski ju je sjajno pustio kroz noge, a mladi Fermin Lopez pospremio u mrežu.