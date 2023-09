Vahid Halilhodžić za "Dnevni avaz" o stanju u bh. fudbalu: Radi li se na gašenju reprezentacije i države

Iako je bio kritiziran jer nije želio postati selektor Bosne i Hercegovine, popularni Vaha je patriota i istakao je zabrinutost za svoju domovinu.

- Bojim se da je to perfidna igra iza svega toga, da Savez padne na tako niske grane, kao i sama država, da ne može funkcionirati. Reći će da ja pametujem, ali teško mi je i to se tako ne radi. Pogotovo u državi kakva je BiH, s ovakvom političkom situacijom. Sportske ekipe imaju i zadatak da tenzije koje stvaraju raznorazni tzv. političari, odnosno fašisti koji traže to, umire, jer narodu je dosta rata i toga. Daj mu malo veselja i igre, za to se živi - kazao je bez ustručavanja Halilhodžić.

Nejasna mu je odluka čelnih ljudi Saveza da smijene Kodru nakon svega dvije utakmice. Jasno, to nije dovoljno vremena da se ocijeni nečiji rad.

Blaćenje čovjeka

- Kao i svi ljubitelji te selekcije, normalno da sam i ja ogorčen, ali takvo je stanje kakvo je. I te Kodrine utakmice, istog momenta ga ocjenjuju i kažu ''nije on za taj zadatak bio''. Pa zašto ste ga stavljali prije deset dana?! To su argumenti koji nemaju nikakvu podlogu, to je takvo blaćenje jednog čovjeka da ja ne mogu da shvatim - ogorčen je Vaha.