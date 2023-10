Pretučeni menadžer otkriva: Sinovi direktora Crvene zvezde uperili pištolj u fudbalera Lacija

Radi se o fudbalskom menadžeru Urošu Jankoviću, kojeg su uz braću Terzić pretukli vlasnik beogradskog kluba „Nana“ L.K. i njegov obezbjeđenje.

Janković je za crnogorske „Vijesti“ kazao da ga je „grupa naoružanih zlikovaca“ napala nedugo nakon fudbalske utakmice Srbije i Crne Gore, te da je on bio u društvu Adama Marušića, fudbalera Lacija, i njegove porodice.

On tvrdi da se tu radilo o pokušaju ubistva, kao i da je udaren više od 30 puta pištoljem.

- Nakon što su džipom, dolazeći iz suprotnog smjera, udarili u automobil u kom je bio moj vozač, napali su mene, Marušića, njegovu suprugu i majku. Mene su udarili pištoljem u sljepoočnicu, a sinovi Zvezdana Terzića i vlasnik „Nane“ uz pomoć više napadača su me bjesomučno udarali pištoljima po glavi i vitalnim djelovima tijela. Prelomljena mi je jagodična kost i lijeva noga. Prebačen sam u Klinički centar gdje sam i operisan - rekao je Janković.

Janković kaže da je imao sukob prije više od godinu dana sa Zvezdanom Terzićem, koji ga je, kako tvrdi, pokušao reketirati. On mu to navodno nije dozvolio, ali Terzić je to zapamtio.

Dodao je da su sa Terzićima i njihovim prijateljem, vlasnikom Nane“ bili momci iz obezbjeđenja tog kluba.

- Njih trojica se jasno vide na snimcima, odnosno, jasno se vidi da me Terzići i on udaraju pištoljima. Mučki, s leđa. Vidi se i da Kostadin Terzić repetira pištolj i poteže u pravcu glave i grudi Marušića, kako bi ga spriječio da mi pomogne dok su me brutalno tukli. Njegovu majku, ženu od šezdesetak godina su gurnuli i povrijeđena je - kazao je on.