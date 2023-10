Bio je Džekin saigrač: Popio sam deset pića iz minibara, pa šefu rekao da imam problem s mišićem

- Ne sjećam se gdje smo tačno bili, ali sam znao da neću igrati, tek sam se oporavio od povrede. U hotelu nam obično izvade sav alkohol iz frižidera, no kako sam vjerojatno kasnije dodan na popis, moj je minibar bio pun alkohola.

Jednu takvu je čuvao Mikah Ričards (Micah Richards) za vrijeme karijere, da bi je onda otkrio Alenu Šireru (Alan Shearer) i Geriju Linekeru (Gary) u emisiji "The Rest is Football".

Međutim, idućeg jutra ga je nazvao tadašnji trener Sitija Manuel Pelegrini (Pellegrini) i rekao mu da će igrati jer je fudbaler na njegovoj poziciji povrijeđen.

- Nikad u životu nisam bio tako nervozan! Igrači imaju drugačiju vezu s fizioterapeutima nego s trenerima, doktori i fizioterapeuti uvijek te pokušaju zaštititi ako mogu.

Šefu sam rekao da nisam spreman, da mi mišić nije u dobrom stanju. Doktoru i fizioterapeutu sam rekao što sam napravio večer prije, objasnio sam im da jednostavno ne mogu igrati. Srećom, druga je zamjena ušla i odigrala utakmicu – otkrio je Ričards.

Ričards je svlačionicu u Sitiju dijelio i s našim Edinom Džekom. On je na Etihadu bio od 2005. do 2015., a Džeko od 2011. do 2015.