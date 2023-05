Džeko u centru pažnje zbog svojih odgovora u intervjuu: Posebne pohvale dobio od legendarnih Engleza

Odmah nakon te interakcije, dotakli su se i Mike Ričardsa (Micah Richards), Džekinog nekadašnjeg saigrača iz vremena kada su nastupali za Mančester siti.

- Kada je Micah Richards vidio da igraš u prvoj postavi umjesto Lukakua, on je rekao: 'Oh, to je moj najbolji prijatelj, on će zabiti gol'. Da li je on tvoj najbolji prijatelj? - pitao je Schmeichel, nakon čega je Džeko odgovorio:

- Nije moj najbolji prijatelj, ali je moj prijatelj. Imam li poruku za njega? Nadam se da ću te vidjeti u finalnoj utakmici. – Ričards je uz oduševljenje dočekao reakciju Džeke, iako je legendarni Tijeri Anri (Thierry Henry) zbijao šale na račun Engleza zbog načina na koji je naš napadač odgovorio.