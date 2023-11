Poznati engleski sudija prebačen u drugu ligu, pogledajte kakvu je grešku napravio

Djelimično su se složili i trener Njukasla Edi Hau (Eddie Howe), te legenda "Svraka" Alan Širer (Shearer).

- Mislim da to nije bio penal, ne mogu shvatiti zašto je sudac to dosudio uz sve moguće snimke i mogućnosti da se ponovno pogleda situacija - rekao je Širer u emisiji "Match of the Day".

Iz sudijske organizacije su se izvinili Vulvsima, a Tejlor će suditi meč druge lige Engleske između Prestona i Koventrija.