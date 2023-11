Velež odgovorio Zrinjskom nakon derbija: "Svi trebaju počistiti prvo u svom dvorištu"

Želimo da podsjetimo na činjenicu da je sudija utakmice Irfan Peljto bio primoran prekinuti utakmicu u 35. minutu, procijenivši da su gostujući navijači ubacivanjem predmeta i pirotehničkih sredstava u teren, što je njihova ustaljena praksa u gradskim derbijima, ugrozili sigurnost igrača i članova obje ekipe, kao i svih prisutnih na stadionu. Činjenica je i to da je svim prisutnima na stadionu, kao i cjelokupnoj sportskoj javnosti, jasno stavljeno do znanja da je odlučeno da će u slučaju da se isto ponovi doći do pražnjenja sektora za gostujuće navijače, upravo zbog opasnosti koju su prouzrokivali gostujući, a ne domaći navijači. Svaka druga intrepretacija događaja je izbjegavanje preuzimanja odgovornosti i prebacivanje krivice na druge.

Želimo da vjerujemo kako svi trebaju prvo počistiti u svom dvorištu, pa bi bilo prikladno da naš predstavnik u Evropi prihvati činjenice i javno osudi nastavak nedoličnog ponašanja svojih navijača, zbog kojih ih je prošle sedmice UEFA kaznila za, između ostalog, rastičko ponašanje, upotrebu pirotehničkih sredstava i ubacivanje predmeta u teren.

Fotografije nastale štete usljed vandalskog ponašanja gostujućih navijača

Mi u Fudbalskom klubu Velež ponosni smo na činjenicu da je stadion Rođeni posljednjih godina, kontinuiranim razvojem i napretkom našeg Kluba, postao mjesto kojeg rado posjećuju čitave porodice i upravo zbog toga svakodnevno naporno radimo na tome da im osiguramo što kvalitetniji komfor, te iznad svega, osiguramo njihovu bezbjednost. Jednako tako, uvjeravamo cjelokupnu bh. javnost da, nećemo dozvoliti da bilo ko uništava našu višedecenijskim napornim radom i odricanjima stečenu svojinu ili u javnosti pokušava iskriviti sliku o našim navijačima i Klubu.

Ponosni smo na stogodišnju tradiciju istinske multikulturalnosti i činjenicu da smo od prvog dana postojanja simbol borbe protiv nejednakosti i ugnjetavanja.

Upravo zbog toga Fudbalski klub Velež najstrožije osuđuje bilo koji oblik ugrožavanja sigurnosti, izražavanja mržnje i diskriminacije po vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i otvorenog nepoštivanja države Bosne i Hercegovine i njenih simbola.

Naša bogata tradicija i generacije onih koji su branili ideale našeg Kluba, ne dozvoljavaju nam da zatvorimo oči na iskrivljavanje istine, ignorisanje činjenica i namjerno stvaranje pogrešne slike o Klubu, njegovim navijačima i gradu Mostaru - navodi se u saopćenju Veleža.