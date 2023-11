Glavaš: Neko iz Fudbalskog saveza BiH mora istupiti i preuzeti odgovornost za neuspjehe

Vjerujem da je duži vremenski period lošeg vođenja saveza i reprezentacije doveo do toga da igrači BiH nemaju motiva. Ako nastavimo raditi na ovaj način teško da ćemo ikada postići nešto više – istaknuo je.

- Ne može samo selektor biti kriv za sve ovo što se dešava unutar reprezentacije BiH. Mora neko iz Saveza preuzeti odgovornost. Promijenili smo tri selektora za kratko vrijeme, što je u krajnjoj mjeri neozbiljno i dovodi upravo do ovakvih rezultata.

Smatra da je potrebno uraditi dublju analizu svega što se dešava unutar Fudbalskog saveza BiH i oko reprezentacije, a potom donijeti odgovarajuće korake koji bi doveli do ozdravljenja bh. nogometa, te da do marta i utakmica baraža ima još dovoljno vremena da se to učini, kako bi bh. fudbaleri u te utakmice ušli motivisani i zadržali šanse da se plasiraju na Evropsko prvenstvo.