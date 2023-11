Halilhodžić ne krije razočarenje zbog "Zmajeva", otkrio i šta je ponudio FS BiH: Situacija je dno dna

Proslavljeni bh. stručnjak Vahid Halilhodžić komentarisao je posljednje rezultate fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iskusni stručnjak nije krio da je razočaran svime što se dešava u našoj reprezentaciji, kao i rezultatima koje postižemo.

- Nisam bio u mogućnosti gledati utakmicu BiH i Slovačke, ali sukus svega je jasan – novi poraz. Situacija u bosanskohercegovačkom nogometu je dno dna. Pod hitno se mora nešto napraviti s fudbalom u Bosni i Hercegovini, s nacionalnim fudbalskim savezom koji (ne)vodi sve to.

Tu se mora napraviti jedna opširna analiza svega toga – zbog čega je došlo do takvih katastrofalnih rezultata. Pa, jeste li vi svjesni da nama u nogometu lekciju očitava jedan Luksemburg?! To je jedna zabrinjavajuća situacija, ljudi su ogorčeni na sve to, ali ne želim nadolijevati ulje na vatru - govori Vaha za net.hr i dodaje:

- Rekao sam im da im mogu pomoći, imam iskustva vođenja reprezentacija. Mogu im pomoći oko toga kako se radi dobar posao s reprezentacijom, organizacijski, stručno, kako se vodi reprezentacija s izborničke pozicije. Tu sam dobar stručnjak, međutim, ljudi u BiH nogometnom Savezu imaju neka druga razmišljanja. Ne bi više htio o tome pričati.



Inače, ovo su bile najgore kvalifikacije u historiji BiH. "Zmajevi" su osvojili samo devet bodova u deset odigranih utakmica, te su upisali čak sedam poraza.